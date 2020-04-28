У Серії А поставили крапку у відновленні сезону: названа крайня дата

Михайло Морозов Футбол 14:08, 28.04.2020

Клуби Серії А провели нараду, на якій визначилися з крайньою датою відновлення сезону 2019/20 – 14 червня. Якщо чемпіонат не почнеться до цього часу, він буде достроково завершений.

Як повідомляє видання Ansa, команди заявили, що для повернення нормальних фізичних кондицій футболістів потрібно близько 3-4 тижнів підготовки. Учасники Серії А розчаровані тим, що орієнтовні дати поновлення матчів залишаються невідомими. Клуби також побоюються, що в такому випадку вони не отримають останні в цьому сезоні виплати від телебачення, які заплановані на 1 травня.

серія А
AS English

Раніше прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що футболісти зможуть проводити індивідуальні тренування з 4 травня, а групові – з 18 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада ліги італійської Серії А прийняла рішення по футбольному сезону 2019/20.

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