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28 квітня • оновлено в 14:29
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У Серії А поставили крапку у відновленні сезону: названа крайня дата

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Клуби Серії А провели нараду, на якій визначилися з крайньою датою відновлення сезону 2019/20 – 14 червня. Якщо чемпіонат не почнеться до цього часу, він буде достроково завершений.

Як повідомляє видання Ansa, команди заявили, що для повернення нормальних фізичних кондицій футболістів потрібно близько 3-4 тижнів підготовки. Учасники Серії А розчаровані тим, що орієнтовні дати поновлення матчів залишаються невідомими. Клуби також побоюються, що в такому випадку вони не отримають останні в цьому сезоні виплати від телебачення, які заплановані на 1 травня.

серія А

серія А

AS English

Раніше прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що футболісти зможуть проводити індивідуальні тренування з 4 травня, а групові – з 18 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада ліги італійської Серії А прийняла рішення по футбольному сезону 2019/20.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус Чемпіонат Італії
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