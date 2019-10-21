У Сербії хочуть підставити Роналду у відборі Євро-2020

Збірна Сербії з футболу, яка є суперником збірної України у кваліфікації Євро-2020, має намір використовувати будь-які способи для виходу у фінальну частину чемпіонату Європи.

Сербія і Португалія поборються за друге місце в групі В Старспорт

За два тури до закінчення відбіркового циклу серби відстають від основного конкурента - Португалії - на 1 очко. Федерація футболу Сербії висловила готовність фінансово простимулювати суперників збірної Португалії в двох останніх іграх - збірні Литви та Люксембургу.

Як стверджує видання Kurir, серби готові заплатити цим командам, якщо вони зможуть відібрати очки у Кріштіану Роналду і К°. Ціна питання - 500 тисяч євро для кожної збірної.

Варто відзначити, що на Сербію ще чекає гра проти збірної України вдома. Українці вже вийшли у фінальну частину Євро, достроково посівши перше місце у своїй відбірковій групі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сербії футболіст відзначився нечуваним хамством, в результаті форварда наздоганяли всією командою.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!