У неймовірному матчі визначився перший півфіналіст Ліги чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 23:58, 12.08.2020 Оновлено: 00:00, 13.08.2020

Французький ПСЖ з величезними труднощами врятував чвертьфінальний матч з італійською "Аталантою" і вийшов до півфіналу турніру сезону 2019/2020.

Зустріч на стадіоні "Ештадіу да Луж" завершилася з рахунком 1:2, при цьому два голи ПСЖ забив на 90-й і 90 + 3-й хвилинах.

Через пандемію коронавiрусу, починаючи з цієї стадії команди проводять по одному матч на нейтральному полі в Португалії.

Рахунок був відкритий на 26-й хвилині. Сапата двічі запнувся, намагаючись прийняти пас спершу праворуч, потім ліворуч, але зміг проштовхнути м'яч на Пашаліч. 25-річний гравець збірної Німеччини в дотик увігнав його в дев'ятку без шансів для Наваса.

Чемпіон Франції влаштував справжній штурм на ворота суперника і зміг домогтися успіху на останніх хвилинах. На 90-й хвилині Ерік Максім Шупо-Мотінг навісив на Неймара, той колупнув в центр, а Маркіньос через рикошети завалив в ворота – 1: 1.

Окрилені французи продовжили тиснути, змусивши "Аталанту" втратити м'яч на чужій половині поля, Неймар втік в контратаку, італійці відбилися, але Неймар знову віддав на Мбаппе, який прострілив на порожні Ерік Максім Шупо-Мотінг – 1: 2.

ПСЖ в півфіналі 19 серпня зіграє з "Лейпцигом" або "Атлетіко" (13 серпня, 22:00)

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА скасував матч Ліги чемпіонів через коронавируса.

Нагадаємо, що напередодні донецький "Шахтар" розгромив швейцарський "Базель" і вийшов до півфіналу Ліги Європи.

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