У ще одному клубі РПЛ виявили масове зараження коронавірусом

У команді російської Прем'єр-ліги (РПЛ) "Оренбург" зафіксовано вісім випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляється на офіційному сайті клубу, шість футболістів і двоє співробітників команди вищого російського дивізіону здали позитивні тести на наявність захворювання.

Відзначається, що всі вони мали негативні результати тестів на коронавірус перед 23-м туром РПЛ, в якому "Оренбург" зустрічався з московським "Локомотивом".

Клуб знаходиться в зоні вильоту з російської Прем'єр-ліги, набравши 23 очка в 23 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше масове зараження коронавірусом було зафіксовано в "Ростові".

Незважаючи на це, ФК "Сочі" відповів відмовою на прохання суперників про перенос поєдинку, тому ростовці виставили на гру футболістів, всі з яких молодше за 20 років, і програли з розгромним рахунком 1:10.