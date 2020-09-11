У Саудівській Аравії голкіпер присів на коліна і пропустив безглуздий гол між ніг

У матчі другого за силою дивізіону Саудівської Аравії між "Аль-Такадомом" і "Хоттейном" був забитий вкрай безглуздий гол.

На Instagram-сторінці riyadiyatv з'явилося відео епізоду, в якому голкіпер господарів був покараний за зайву самовпевненість. Футболіст "Хоттейна" несильно пробив прямо в руки воротарю суперників, однак той вирішив зупинити м'яч, сидячи на колінах. Замість цього ігровий снаряд прослизнув у нього між ніг і опинився в сітці.

На щастя для голкіпера, його дикий ляп не завадив його команді здобути впевнену перемогу з рахунком 5:2 над "Хоттейном", який займає 20-те місце в чемпіонаті. "Аль-Такадом" йде на 16-й позиції після 36 турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Росії з футболу голкіпер забив сідницями і подарував перемогу суперникам.