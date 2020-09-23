У румунського клубу залишилося дев'ять польових гравців перед матчем ЛЄ

У румунського клубу ФКСБ (колишній "Стяуа") залишилося всього дев'ять польових гравців і три голкіпери перед матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти чеського "Слована", який заплановано на четвер, 24 вересня.

Як повідомляє авторитетний журналіст Еммануель Рошу на своїй сторінці в Twitter, всі інші футболісти команди заразилися коронавірусом і перебувають на самоізоляції. ФКСБ додасть у заявку на поєдинок захисника, якого в екстреному порядку повернули з оренди в другій лізі Румунії, і спробує підписати одного нового футболіста. УЄФА дозволяє вносити дві зміни в заявку за 24 години до початку матчу.

У ФКСБ залишилося дев'ять польових гравців перед матчем ЛЄ Twitter Еммануеля Рошу

Нагадаємо, що в другому раунді кваліфікації Ліги Європи ФКСБ влаштував перестрілку із сербським клубом "Бачка Топола". Команди забили 12 голів, а переможця поєдинку було визначено в серії пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аргентинському гранду "Бока Хуніорс" дозволили випустити на матч футболістів, заражених коронавірусом.