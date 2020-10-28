У Румунії голкіпер на останній секунді забив гол і врятував команду від поразки. Відео

У матчі сьомого туру третього за силою дивізіону чемпіонату Румунії з футболу між "Хунедоарою" і "Металургістулом Куджір" (3:3) трапилася неймовірна розв'язка.

На восьмий доданій до другого тайму хвилині за рахунку 2:3 голкіпер господарів Флорін Рац прийшов у штрафний майданчик суперників і зрівняв рахунок ударом головою після флангової подачі партнера по команді. Як тільки м'яч опинився в сітці, головний суддя подав сигнал про закінчення поєдинку. На відео цей момент можна подивитися, починаючи з 11:10.

Нічия дозволила "Хунедоарі" піднятися на шосте місце в таблиці, а для гостей, які є одноосібними лідерами дев'ятої групи третього дивізіону чемпіонату Румунії, ця втрата очок стала першою в нинішньому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексворотар "Манчестер Юнайтед" Андерс Ліндегор забив гол на 90-й хвилині і врятував команду від поразки.