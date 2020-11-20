У Румунії футболіст забив фантастичний гол ударом п'ятою через себе. Відео

У матчі третього за силою дивізіону чемпіона Румунії між командами "Штіїнца Мирослава" і "Пашкань" був забитий неймовірний за красою гол.

22-річний футболіст господарів Роберт Асавоаї завершив стрімку контратаку свого клубу так званим "ударом скорпіона". Він замкнув подачу з лівого флангу, пробивши п'ятою через себе.

Його гол допоміг "Мирославі" розгромити суперників з рахунком 4:0 і вийти на першу позицію в чемпіонаті з 22 очками після 10 турів. Команда набрала стільки ж балів, скільки й двоє найближчих переслідувачів, але випереджає їх завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. "Пашкань", в свою чергу, замикає турнірну таблицю, не маючи в своєму активі жодної перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в чемпіонаті Румунії голкіпер забив гол ударом через все поле.