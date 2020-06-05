У російському клубі залишився тільки один футболіст
У російському футбольному клубі "Мордовія", який виступає у другому за силою дивізіоні країни, залишився тільки один гравець на контракті.
Як повідомляє інформагентство Матч ТВ, єдиним футболістом, у якого є чинна угода з командою, є 18-річний вихованець Микола Бояркін.
Цю інформацію підтвердив директор "Мордовії" Микола Левін, додавши, що не може зараз коментувати майбутнє клубу. Команда має великі борги, але все одно подала заявку на ліцензування в Футбольній національній лізі (ФНЛ).
У сезоні 2019/20, який був завершений достроково, "Мордовія" зайняла останнє місце в ФНЛ, але має шанс залишитися у другому за силою дивізіоні, якщо отримає ліцензію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти російського клубу підробляють вантажниками через важку фінансову ситуацію в команді.