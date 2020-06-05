У російському клубі залишився тільки один футболіст

Михайло Морозов Футбол 13:17, 5.06.2020

У російському футбольному клубі "Мордовія", який виступає у другому за силою дивізіоні країни, залишився тільки один гравець на контракті.

Як повідомляє інформагентство Матч ТВ, єдиним футболістом, у якого є чинна угода з командою, є 18-річний вихованець Микола Бояркін.

Вболівальник футбольного клубу "Мордовія"
ФК "Мордовія"

Цю інформацію підтвердив директор "Мордовії" Микола Левін, додавши, що не може зараз коментувати майбутнє клубу. Команда має великі борги, але все одно подала заявку на ліцензування в Футбольній національній лізі (ФНЛ).

У сезоні 2019/20, який був завершений достроково, "Мордовія" зайняла останнє місце в ФНЛ, але має шанс залишитися у другому за силою дивізіоні, якщо отримає ліцензію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти російського клубу підробляють вантажниками через важку фінансову ситуацію в команді.

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