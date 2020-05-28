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28 травня • оновлено в 15:10
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У російському клубі зафіксовано масове зараження коронавірусом серед футболістів

2.4т
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Четверо футболістів московського "Локомотива" здали позитивний тест на коронавірус в ході тестування гравців, тренерського штабу і адміністративного персоналу команди.

"На жаль, в ході тестування коронавірусна інфекція була виявлена у чотирьох гравців нашої команди – Дмитра Барінова, Антона Коченкова, Тимура Сулейманова і Романа Тугарєва. Хвороба протікає безсимптомно, гравці почувають себе добре та знаходяться в домашніх умовах на самоізоляції. Бажаємо хлопцям швидкого одужання і чекаємо їх у команді!" – написано на офіційному сайті московського клубу.

Четверо футболістів "Локомотива" заразилися коронавірусів

Четверо футболістів "Локомотива" заразилися коронавірусів

RT - RT News

Відновлення російської Прем'єр-ліги заплановано на 21 червня. Свій перший матч після рестарту "Локомотив" має провести 23 червня проти "Оренбурга". Москвичі займають друге місце в таблиці після 22 турів, маючи в своєму активі 41 очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий російський нападник Павло Погребняк, який вигравав Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА з пітерським "Зенітом", здав позитивний тест на коронавірус. Пізніше стало відомо, що COVID-19 був зафіксований у всіх членів його сім'ї.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Тег
ФК Локомотив Москва
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