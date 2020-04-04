Головна Новини
4 квітня • оновлено в 10:45
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

У Росії захопилися збірної України з футболу

1.7т
Читати матеріал російською

Колишній футболіст збірної Росії Олександр Мостовий в ефірі головного спортивного телеканалу країни захоплено висловився про рівень гри національної команди України.

"Феномен Шевченка в тому, що він почав працювати тренером відразу після завершення кар'єри футболіста. Мені подобається, що збірна України грає в атакуючий футбол, в який раніше любив грати сам Шевченко. Група в Лізі націй? Навіть якщо нічого не вийде, то нічого страшного. Порівняння з командою Португалії? Прибери Кріштіану Роналду зі збірної Португалії, і Україна буде сильніше виглядати", - заявив Мостовий в ефірі "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в груповому турнірі Ліги націй 2020 зіграє в найскладнішій групі 4 Ліги А. Суперниками підопічних Шевченка будуть команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Андрій Шевченко
Місце
Росія
Тег
Збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Ребров станет главным тренером Динамо Киев до 8 января 2021 года
5.50 Сделать ставку
Неймар перейдет в Ингулец до 31.12.2020
500.00 Сделать ставку
О приостановке чемпионата Беларуси будет объявлено до 10 апреля
1.96 Сделать ставку
Swole Patrol
VS
MIBR
Победа MIBR
1.65 Сделать ставку
100 Thieves
VS
FURIA
Победа 100 Thieves
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid
1.55 Сделать ставку
Карантин в Украине закончится с 1 мая по 1 июня 2020 года
2.00 Сделать ставку
Следующий матч в рамках ATP/WTA состоится с 1-го июня по 31-е июля 2020 года
2.87 Сделать ставку
Леброн Джеймс
VS
Джеймс Харден
Леброн Джеймс наберет больше очков в первом матче после
1.90 Сделать ставку
Почеттино - следующий тренер Манчестер Юнайтед
1.28 Сделать ставку