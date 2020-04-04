Колишній футболіст збірної Росії Олександр Мостовий в ефірі головного спортивного телеканалу країни захоплено висловився про рівень гри національної команди України.

"Феномен Шевченка в тому, що він почав працювати тренером відразу після завершення кар'єри футболіста. Мені подобається, що збірна України грає в атакуючий футбол, в який раніше любив грати сам Шевченко. Група в Лізі націй? Навіть якщо нічого не вийде, то нічого страшного. Порівняння з командою Португалії? Прибери Кріштіану Роналду зі збірної Португалії, і Україна буде сильніше виглядати", - заявив Мостовий в ефірі "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу в груповому турнірі Ліги націй 2020 зіграє в найскладнішій групі 4 Ліги А. Суперниками підопічних Шевченка будуть команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії.

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