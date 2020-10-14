У Росії захопилися Україною після перемоги над Іспанією в Лізі націй

Сенсаційна перемога збірної України в матчі 4-го туру Ліги націй над Іспанією викликала справжній ажітоаж серед уболівальників у Російській Федерації.

Більшість користувачів в інтернеті захопилися грою нашою командою, зазначивши її вражаючий прогрес.

"Все ж які красені. Практично другим складом, без таких ключових гравців як Малиновський, Зінченко, Степаненко, вистояли і забили", "Браво Україна, у пів команди "корона", а вони виходять і перемагають Іспанію в основному складі, і не ниють про фізику і дефіцит футболістів", "Ось що буває, коли даєш 22-річним хлопцям грати проти найкращих команд світу", – пишуть фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 4-го туру Ліги націй УЄФА Україна – Іспанія завершився з рахунком 1:0. Переможний чудовий гол на 76-й хвилині забив Віктор Циганков.

Після гри Віктор відмовився вважати себе героєм, а Андрій Шевченко дав відвертий коментар.