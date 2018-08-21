У Росії заборонили футболіста з матюкливим прізвищем

Роскомнагляд попросив редакцію авторитетного спортивного сайту РФ змінити в одному з матеріалів прізвище футболіста із Соломонових островів Пола Хуя (Paul Huia).

"Щойно подзвонили з Управління Роскомнагляду у Північно-західному окрузі - попросили змінити прізвище футболіста Пола Хуя. "Наприклад, написати ім'я-прізвище англійською", - написав у Twitter гендиректор sports.ru Дмитро Навоша.

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Тільки що подзвонили з Управління Роскомнадзора по Північно-західному окрузі - попросили змінити прізвище футболіста Пола хуя. "Наприклад, написати ім'я-прізвище англійською".



Чекаємо, коли доберуться до чемпіонату Аргентини з "Хімнасія де Хухуй". - Дмитро Навоша (@navosha) 20 серпня 2018 р

Пізніше він заявив, що дзвінок міг виявитися пранком, оскільки Роскомнагляд поки не присилав жодні офіційні документи до редакції. Співробітники спортивного видання відправили в компанію запит про те, чи дійсно у них працює людина, яка телефонувала до редакції.

Невідомо, який був результат запиту, однак на момент публікації цієї новини прізвище гравця було вже змінене.

Оригінальний матеріал залишився в кеші google.

Нагадаємо, що напередодні в чемпіонаті України київський клуб підписав футболіста з прізвищем Єблi, викликавши бурхливий ажіотаж серед уболівальників.