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У Росії заборонили футболіста з матюкливим прізвищем

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Роскомнагляд попросив редакцію авторитетного спортивного сайту РФ змінити в одному з матеріалів прізвище футболіста із Соломонових островів Пола Хуя (Paul Huia).

"Щойно подзвонили з Управління Роскомнагляду у Північно-західному окрузі - попросили змінити прізвище футболіста Пола Хуя. "Наприклад, написати ім'я-прізвище англійською", - написав у Twitter гендиректор sports.ru Дмитро Навоша.

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Пізніше він заявив, що дзвінок міг виявитися пранком, оскільки Роскомнагляд поки не присилав жодні офіційні документи до редакції. Співробітники спортивного видання відправили в компанію запит про те, чи дійсно у них працює людина, яка телефонувала до редакції.

Невідомо, який був результат запиту, однак на момент публікації цієї новини прізвище гравця було вже змінене.

Оригінальний матеріал залишився в кеші google.

Нагадаємо, що напередодні в чемпіонаті України київський клуб підписав футболіста з прізвищем Єблi, викликавши бурхливий ажіотаж серед уболівальників.

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія
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Моня
Моня
Надо его пригласить к нам, в Украину, министр авакян и депутат ляжко будут особенно довольны..
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
авторы обоза понимают разницу между "запретить футболиста" и "попросить написать фамилию иначе"??? вряд ли! они же хохлы! им многое недоступно.
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