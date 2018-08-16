У Росії влаштували цькування Хачеріді: спортивні підсумки 15-серпня

Росіяни влаштували справжню істерику через проукраїнський вчинок захисника грецького ПАОКа Євгена Хачеріді на матчі футбольної Ліги чемпіонів у Москві, а Василь Ломаченко встановив неймовірний рекорд. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 15 серпня.

Крім того, мадридський "Атлетико" став володарем Суперкубка УЄФА. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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