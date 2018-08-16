У Росії влаштували цькування Хачеріді: спортивні підсумки 15-серпня

Росіяни влаштували справжню істерику через проукраїнський вчинок захисника грецького ПАОКа Євгена Хачеріді на матчі футбольної Ліги чемпіонів у Москві, а Василь Ломаченко встановив неймовірний рекорд. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 15 серпня.
Крім того, мадридський "Атлетико" став володарем Суперкубка УЄФА. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
УЄФА виніс вердикт по українському вчинку Хачеріді в Москві
"Прапор України - неприпустимо!" Матч Ліги чемпіонів розлютив росЗМІ
Перший в історії! Ломаченко встановив унікальний рекорд
"Передав росіянину": ПАОК зробив заяву про скандал з Хачеріді
В історичному матчі визначився володар Суперкубка УЄФА
На стадіоні замість футболу включили порноканал
"Якщо належав..." Скандальний екс-динамівець Алієв розповів, чий Крим
Читайте всі новини по темі "школа чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".