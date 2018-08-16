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У Росії влаштували цькування Хачеріді: спортивні підсумки 15-серпня

2.4тЧитати новину російською

Росіяни влаштували справжню істерику через проукраїнський вчинок захисника грецького ПАОКа Євгена Хачеріді на матчі футбольної Ліги чемпіонів у Москві, а Василь Ломаченко встановив неймовірний рекорд. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 15 серпня.

Крім того, мадридський "Атлетико" став володарем Суперкубка УЄФА. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

УЄФА виніс вердикт по українському вчинку Хачеріді в Москві

"Прапор України - неприпустимо!" Матч Ліги чемпіонів розлютив росЗМІ

Перший в історії! Ломаченко встановив унікальний рекорд

"Передав росіянину": ПАОК зробив заяву про скандал з Хачеріді

В історичному матчі визначився володар Суперкубка УЄФА

На стадіоні замість футболу включили порноканал

"Якщо належав..." Скандальний екс-динамівець Алієв розповів, чий Крим

Читайте всі новини по темі "школа чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
школа чемпіонівСуперкубок УЄФА
Особи
Євген ХачерідіВасиль Ломаченко
Об'єкт
ПАОК
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