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Чемпіонат світу 2018
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У Росії видали незвичну заборону для уболівальників ЧС-2018

2.2тЧитати новину російською

Уболівальникам ЧС-2018 з Нігерії заборонили проносити на стадіон в Калінінграді живих курок, які є символом перемоги.

"Нігерійські фанати запитували, чи можна з курками проходити на стадіон. У них курка - це символ, спеціальний тотем, вони хворіють з курками. Зрозуміло, ми їм сказали, що на стадіон з куркою проходити не можна ні в якому разі", - цитує Інтерфакс міністр з питань культури і туризму Андрія Єрмака.

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Збірна Нігерії зіграє в Калінінграді з командою Хорватії. Матч запланований на 16 червня. В обласному центрі також пройдуть зустрічі Сербії зі Швейцарією (22 червня), Іспанії з Марокко (25-го) і Англії з Бельгією (28-го).

Нагадаємо, що стартовий матч чемпіонату світу з футболу-2018 Росія - Саудівська Аравія завершився з рахунком 5:0.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяКалінінград
Об'єкт
збірна Нігерії з футболу
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