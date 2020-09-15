У Росії вболівальники влаштували масову бійку і потрапили на відео

Футбольні фанати "Ростова" і "Локомотива" влаштували масову бійку після матчу сьомого туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-ліги (РПЛ).

За інформацією Telegram-каналу Baza, інцидент стався в ростовському барі "Пінта".

"Уболівальники "Ростова", користуючись домашньою перевагою, накрили місцевий бар, в якому відпочивали після поєдинку москвичі. За підсумками бою співробітники поліції нікого не затримали, а в лікарні потрапили двоє осіб – зі струсом мозку та іншими травмами", – йдеться в повідомленні.

Матч між "Локомотивом" і "Ростовом" завершився з рахунком 0:0. Після семи турів ростовці займають сьоме місце в турнірній таблиці РПЛ, набравши 11 очок. "Залізничники" розташовуються на дев'ятому місці з дев'ятьма очками. Лідирує петербурзький "Зеніт" – 16 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці серпня матч сьомий ліги Кубка Харкова з міні-футболу між командами "Status-M" і "ВиЯр" завершився масовою бійкою.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!