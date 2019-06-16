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У Росії стадіон ЧС-2018 за 19 млрд змило дощем

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Російський стадіон "Волгоград Арена", побудований спеціально до чемпіонату світу з футболу-2018, знову не пережив сильну зливу.

Споруда, на зведення якої було витрачено 19,456 мільярда рублів, виявилася з розмитим фундаментом.

Як повідомляє НТВ в районі стадіону випало близько тижневої норми опадів за кілька годин. Подібна ситуація сталася рівно рік тому, в день закриття мундіалю. Тоді комунальники клятвено запевняли, що все полагодили і нова стихія зливової каналізації не страшна.

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У Волгограді відбулися чотири матчі групового турніру чемпіонату світу-2018: Туніс - Англія (1:2), Нігерія - Ісландія (2:0), Саудівська Аравія - Єгипет (2:1) і Японія - Польща (0:1).

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяВолгоград
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
мозг у вас смыло...да и не было никогда...
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