У Росії розкрився обман у підготовці до ЧС-2018

Бабушкінський суд Москви заочно заарештував підприємця Сергія Уласевича — засновника декількох фірм і будівельника дахів стадіонів "Арена-Самара" і "Арена-Мордовія".

"За версією слідства, 68-річний Сергій Уласевич, будучи генеральним директором компанії "Стальмонтаж-Електросталь", з липня по листопад 2017 року під час активної підготовки до ЧС-2018 не платив зарплату своїм працівникам, які зводили дахи стадіонів "Самара-Арена" і "Мордовія-Арена", — цитує Lenta.ru джерела в суді.

"Самара-Арена" Комерсант

За його словами, потерпілими у справі визнані 430 осіб, а сума збитку перевищує 33 мільйони рублів. Крім того, ще 33 мільйони рублів Уласевич не вніс у бюджет: замість сплати податків, він перераховував гроші контрагентам.

"Уласевич вважав за краще витрачати гроші на розвиток бізнесу й другорядні завдання замість того, щоб платити податки і зарплату своїм працівникам", — пояснило джерело.

Хоча ще в період будівництва даху стадіону "Самара-Арена" до Уласевича були серйозні претензії: витративши понад 300 мільйонів рублів, він зміг відзвітувати лише за 86 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на стадіоні "Самара-Арена", який прийняв 6 матчів чемпіонату світу-2018 у Росії, виявили шокуючі несправності з системою пожежної безпеки.

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