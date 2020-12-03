У Росії розгром "Зеніту" видали за його перемогу. Фотофакт

Авторитетне російське видання Євроспорт на своїй сторінці в Facebook подала новину про розгромну поразку "Зеніту" в Лізі чемпіонів, як перемогу з великим рахунком.

"Дві перемоги в Лізі чемпіонів за день! ЗА ДЕНЬ! Це просто свято якесь! Як же пошкодують ті, хто пішов спати після 3:0. Ось це камбек!" – йдеться у повідомленні.

У коментарях вболівальники не оцінили такий "гумор" провідного спортивного ЗМІ, почавши масово відписуватися від сторінок Євроспорту в соцмережах.

"Після цієї новини, пошкодують ті, хто підписаний на вас", "Досить нюхати всяку гидоту і видавати після цього таку мячню!", "Ви що там, *бу зовсім далися? Вирішили пробивати дно, будучи і так на дні?", "Хлопці, ви чого там курите?", "Що за лохоновини?" – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, насправді матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Брюгге" – "Зеніт" завершився з рахунком 3:0. Ця поразка залишила клуб з Санкт-Петербурга за бортом єврокубків. Команда "Газпрому" зайняла 4-е місце в турнірній таблиці.