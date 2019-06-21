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У Росії розграбували стадіон ЧС-2018

3.7тЧитати матеріал російською

Стадіон "Волгоград Арена", який приймав матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року, найближчим часом не прийматиме спортивних заходів.

Арену не сертифікували для проведення поєдинків Прем'єр-ліги, інформує Telegram-канал "експорт". З об'єкта у невідомому напрямку вивезли обладнання.

"Волгоград Арена"

"Волгоград Арена"

"АиФ Волгоград"

"Кажуть, що справа не тільки у зливній каналізації біля стадіону, яку доведеться переробляти. Є питання і до обладнання, частину якого просто вивезли після чемпіонату світу. За стадіоном треба було слідкувати, але у Волгограді цього не робили", — йдеться у повідомленні джерела .

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Через це у Волгограді не зможе грати новачок елітного російського футбольного дивізіону "Тамбов".

Як повідомляв OBOZREVATEL, арену у Волгограді, на спорудження якої до чемпіонату світу з футболу було витрачено 19,5 млрд рублів ($307 млн), затопило дощем.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяВолгоград
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