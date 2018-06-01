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У Росії принизили тренера збірної перед ЧС

1.5тЧитати новину російською

Російський футбольний коментатор Василь Уткін порівняв головного тренера збірної РосіїСтаніслава Черчесова з мідною статуєю.

Про це він заявив, коментуючи ганебну поразу збірної від австрійців 0:1.

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"Неможливо зрозуміти логіку непрофесіонала. Збірну вже давно тренує мідна статуя Черчесова. Сподіватися можна тільки на щасливий випадок. Не знаю, що ще сказати", - наводить слова Уткіна Рамблер / спорт.

Журналіст на цьому не зупинився, зазначивши, що ніякого стратегічного бачення тренерського штабу в матчі не було.

"Вся надія на натхнення футболістів. А більше нема на що", - підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Станіслав Черчесов безглуздо виправдав гру своїх підопічних у матчі зі збірною Австрії.

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Тема
ЧС-2018
Особи
Василь УткінСтаніслав Черчесов
Об'єкти
збірна Росії з футболузбірна Австрії з футболу
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