У Росії помер легендарний футболіст і чемпіон Європи

Колишній футболіст збірної СРСР Віктор Понедельнiк помер в 83 роки, повідомила в Facebook його дочка Анастасія.

Пік кар'єри нападника припав 1960 рік, коли разом з радянською командою Понедельнiк виграв перший в історії чемпіонат Європи. Форвард в додатковий час забив вирішальний гол у фінальному матчі проти Югославії (2: 1).

Чотири роки по тому завоював срібні нагороди Євро-1964, а в 1962 році взяв участь в чемпіонаті світу.

За збірну СРСР футболіст провів 29 матчів. На його рахунку 20 голів. На клубному рівнi Понедельнiк виступав за ростовські "Ростсельмаш" (зараз "Ростов") і СКА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній півзахисник збірної Сенегалу і "Фулхема" помер у віці 42 років від рідкісної хвороби Шарко – Марі – Тута (ШМТ), або спадкової моторно-сенсорної нейропатії.