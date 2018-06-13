У Росії організатори ЧС-2018 познущалися над збірною Англії

Футболістів збірної Англії розмістили в готелі, вікна якого виходять на згорілий будинок. База знаходиться в селищі Репино в околицях Санкт-Петербурга,

"Нічим не затягнутий, не прихований, чи не зафарбований. Можна підійти до спорудження і відобразити його для першої смуги, тим більше що цю будівлю видно прямо з вікон збірної", - написав у Twitter кореспондент "Спорт-Експрес" Георгій Чернов.

Вид з вікна готелю збірної Англії 😈 pic.twitter.com/wHPE8aA5PQ - Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 червня 2018 р

Крім того, організатори проігнорували двi важливi вимоги англійської команди. Англійці просили, щоб їх поселили в тихому готелі, обгородженому шестиметровим парканом.

Збірна Англії приїхала. Вибрала класний готель: низький паркан, балкони легко проглядаються. pic.twitter.com/BioJRZG8uM - Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 12 червня 2018 р

У підсумку збірну Англії розмістили в готелі за найнижчею огорожею і поруч із залізницею: на території готелю добре чути шум проїжджаючих поїздів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірну Англії в Росії довели до паніки перед ЧС-2018.