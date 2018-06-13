УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу
Чемпіонат світу 2018
ТаблицяКалендарНовини

У Росії організатори ЧС-2018 познущалися над збірною Англії

5.4тЧитати новину російською

Футболістів збірної Англії розмістили в готелі, вікна якого виходять на згорілий будинок. База знаходиться в селищі Репино в околицях Санкт-Петербурга,

"Нічим не затягнутий, не прихований, чи не зафарбований. Можна підійти до спорудження і відобразити його для першої смуги, тим більше що цю будівлю видно прямо з вікон збірної", - написав у Twitter кореспондент "Спорт-Експрес" Георгій Чернов.

Новини
Іноземного вболівальника ЧС-2018 обікрали в Росії на 1 млн

Крім того, організатори проігнорували двi важливi вимоги англійської команди. Англійці просили, щоб їх поселили в тихому готелі, обгородженому шестиметровим парканом.

У підсумку збірну Англії розмістили в готелі за найнижчею огорожею і поруч із залізницею: на території готелю добре чути шум проїжджаючих поїздів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірну Англії в Росії довели до паніки перед ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Об'єкт
збірна Англії з футболу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
26
Смішно
2
Цікаво
10
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Русский Солдат
Русский Солдат
А вдруг в этом заброшенном сгоревшем доме поселился дух погибшего кота Скрипаля. А зачем вы его убили, англичане, а? Не будет вам удачи в игре.
Ответить
1
2

Наші блоги