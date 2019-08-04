У Росії ОМОН жорстко побив уболівальників з-за курильнi

У Росії загін міліції особливого призначення побив уболівальників санкт-петербурзького "Зеніту" по ходу матчу 4-го туру Прем'єр-ліги проти ФК "Краснодар".

Інцидент стався між таймами, коли група уболівальників вийшла покурити, але натрапила на огорожі. Фанати почали відсувати паркан, співробітники ОМОНу спробували не допустити цього.

Розпочата словесна перепалка вилилася в зіткнення із застосуванням поліцією спецзасобів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі 4-го туру РПЛ "Спартак" - "Динамо" М футболіст господарів Есекіель Понсе отримав пряму червону картку за мерзенний удар голкіпера московського "Динамо" Антона Шунінf.

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