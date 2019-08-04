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У Росії ОМОН жорстко побив уболівальників з-за курильнi

3.2т Читати матеріал російською

У Росії загін міліції особливого призначення побив уболівальників санкт-петербурзького "Зеніту" по ходу матчу 4-го туру Прем'єр-ліги проти ФК "Краснодар".

Інцидент стався між таймами, коли група уболівальників вийшла покурити, але натрапила на огорожі. Фанати почали відсувати паркан, співробітники ОМОНу спробували не допустити цього.

Розпочата словесна перепалка вилилася в зіткнення із застосуванням поліцією спецзасобів.

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З'явилося жорстке відео побиття фанатів "Спартака" ОМОНівцями

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі 4-го туру РПЛ "Спартак" - "Динамо" М футболіст господарів Есекіель Понсе отримав пряму червону картку за мерзенний удар голкіпера московського "Динамо" Антона Шунінf.

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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Старая Испанская поговорка: На штыки можно опираться, но сидеть на них нельзя.
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Makc Махов
Makc Махов
Давно питерские ]{ацапы, ласки не получали! Бгггггаааа
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Makc Махов, их уже от нечего делать будут пи..ть прям на тротуарах и и туалетах. Любит Х..ло своих ватников лишнехромосомных.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Что-то я не нашел видео "жестокого избиения". Не надо врать!
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Makc Махов
Makc Махов
Карпов Стас, нужно было жёстче. Ведь ]{ацап любит ласку. Бгггггаааа
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