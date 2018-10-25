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У Росії легкий дощ ''розмив'' стадіон ЧС-2018 за 16 млрд

16.2тЧитати матеріал російською

У Волгограді невеликий дощ вкотре розмив засипані схили під стадіоном "Волгоград Арена".

"Струмки знову течуть. Вода точить і вже відновлені укоси та ділянки, куди після літньої зливи досі не добралася рука робітника. Просто цікаво почути сьогоднішню версію. Місячна норма опадів? Сильна злива", — цитує ВЛ1 місцевих жителів.

За словами містян, на розмитому водою схилі стоїть спецтехніка. Рятувати змиті ділянки робітники поки не поспішають.

У компанії "Стройтрансгаз" уточнили, що ця ділянка відноситься до міста.

"Територія за сходами відноситься до відомства міста", — уточнила компанія-генпідрядник.

Волгоград Арена

Волгоград Арена

VL1

Волгоград Арена

Волгоград Арена

VL1

Волгоград Арена

Волгоград Арена

VL1

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Знаменитий артист зіпсував стадіон ЧС-2018 у Росії

Нагадаємо, що в липні цього року стадіон "Волгоград Арена", який за понад 16 млрд рублів побудували спеціально до чемпіонату світу з футболу-2018, не витримав погодного катаклізму. Дощі сильно розмили основу арени.

Місце
РосіяВолгоград
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ефимов владимир
ефимов владимир
Фото двухмесячной давности, ливень размыл подъездную дорогу, стадион не пострадал.
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