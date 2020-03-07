У Росії пасажирський автобус з футболістами дитячої команди "Нафтовик" потрапив в ДТП. Транспортний засіб з'їхав у кювет і впав на бік.

В результаті дев'ять дітей постраждали, трьох з них відправили в реанімацію у важкому стані. Пошкодження отримав і один з дорослих.

"У одного хлопчика щось з рукою, майже відірвало її, було дуже багато крові, сніг весь в крові", – цитує одного зі свідків місця події Євроспорт.

За попередньою інформацією, причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням автобуса на обмерзлій трасі. При цьому залишається поки невідомим, чи були дотримані всі умови з перевезення дітей.

❗️🚌 Під Ульяновському в аварію потрапив автобус із дитячою футбольною командою



В результаті ДТП постраждали 10 человек.Шесть дітей і один дорослий отримали амбулаторну допомогу на місці, троє дітей перебувають у лікарні, один з них у важкому стані



Всього в автобусі находілось26 дітей pic.twitter.com/vSIxFOu4Je - Nadejda Sorokina (@ sornadejda53) February 29, 2020

ДТП під Ульяновськом Gazeta.ru

ДТП під Ульяновськом Gazeta.ru

ДТП під Ульяновськом Gazeta.ru

ДТП під Ульяновськом Gazeta.ru

ДТП під Ульяновськом Gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, автобус гвінейського футбольного клубу "Етуаль де Гвінея" з другого дивізіону потрапив в аварію, в результаті якої дев'ять гравців команди загинули.

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