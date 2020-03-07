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7 березня • оновлено в 12:35
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У Росії футболісти "Нафтовика" потрапили в ДТП під Ульяновськом

1.2т
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У Росії пасажирський автобус з футболістами дитячої команди "Нафтовик" потрапив в ДТП. Транспортний засіб з'їхав у кювет і впав на бік.

В результаті дев'ять дітей постраждали, трьох з них відправили в реанімацію у важкому стані. Пошкодження отримав і один з дорослих.

"У одного хлопчика щось з рукою, майже відірвало її, було дуже багато крові, сніг весь в крові", – цитує одного зі свідків місця події Євроспорт.

За попередньою інформацією, причиною аварії стало те, що водій не впорався з керуванням автобуса на обмерзлій трасі. При цьому залишається поки невідомим, чи були дотримані всі умови з перевезення дітей.

ДТП під Ульяновськом

ДТП під Ульяновськом

Gazeta.ru

ДТП під Ульяновськом

ДТП під Ульяновськом

Gazeta.ru

ДТП під Ульяновськом

ДТП під Ульяновськом

Gazeta.ru

ДТП під Ульяновськом

ДТП під Ульяновськом

Gazeta.ru

ДТП під Ульяновськом

ДТП під Ульяновськом

Gazeta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, автобус гвінейського футбольного клубу "Етуаль де Гвінея" з другого дивізіону потрапив в аварію, в результаті якої дев'ять гравців команди загинули.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Росія Ульяновськ
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