У Росії футболіст нокаутуючим ударом відправив суперника в реанімацію

У Росії футболіст "Красноярського цементу" Дмитро Єжов в матчі 1/8 фіналу Кубка Красноярська з аматорського футболу проти "КрасДойч-ЛСІ" зламав ніс і порвав губу супернику.

Останній втратив свідомість і був терміново госпіталізований в лікарню, де лікарі встановили в добавок до травм важкий струс мозку.

"Важко сказати, чому він так зробив. Кажуть, нічого не віщувало на футбольному полі. Щось з головою сталося, напевно, і вирішив влаштувати самосуд - без будь-яких попереджень завдав удар", - заявив головний суддя змагань Сергій Литвиненко журналістам.

Нападник дискваліфікований на 15 матчів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, кошмарний епізод трапився в першому фінальному матчі другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Депортіво" і "Мальоркою".

На 41-й хвилині нападник гостей Марк Педраса пішов у підкат проти півзахисника Алекса Бергантіньоса і влетів йому прямою ногою в обличчя

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