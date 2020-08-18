У Росії чемпіонат завжди був вищий за наш за рівнем, – ексголкіпер збірної України

Колишній воротар московського "Спартака" Андрій Дикань порівняв російську і українську футбольні ліги.

За словами ексголкіпера збірної України в Росії клубна структура та організація футбольного процесу більш продумана.

"Куди не плюнь, все впирається в фінанси. Організація, підготовка тренувального процесу, бази, стадіони, якісні футболісти, телекартинка, обслуговуючий персонал. Якщо в українських командах один-два масажиста, то в російських – п'ять-шість. Я не пам'ятаю, щоб український чемпіонат коли-небудь перевищував російський. Весь час якась різниця була. Більше або менше – залежало від конкретного сезону. Але російський чемпіонат завжди був вище рівнем", – цитує Диканя "Динамо "від Шурика".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець луцької "Волині" Ерік Бікфалві, який захищав кольори луцького клубу з 2012 по 2015 роки, відзначився фантастичним ударом в матчі 29-го туру чемпіонату Росії в Прем'єр-лізі.

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