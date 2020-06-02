У родині зоряного одноклубника Шевченка по "Мілану" Гаттузо трапилася смертельна трагедія

Михайло Морозов Футбол 15:56, 2.06.2020

Сестра колишнього одноклубника Андрія Шевченка по "Мілану", а нині головного тренера "Наполі" Дженнаро Гаттузо померла у віці 37 років.

"Ауреліо де Лаурентіс (президент "Наполі" – Ред.) разом зі своєю дружиною Жаклін і синами, менеджерами, технічним персоналом, футболістами приносять щирі співчуття Дженнаро Гаттузо після смерті його сестри Франчески", – написано на офіційній сторінці "Наполі" в Twitter.

Сестра Дженнаро Гаттузо померла у віці 37 років

Причина її смерті не уточнюється. Відомо, що вона потрапила в лікарню на початку лютого і весь цей час перебувала в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні, 2 червня, її стан різко погіршився. Її життя врятувати не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу померла мати наставника "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли.

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