У родині зоряного одноклубника Шевченка по "Мілану" Гаттузо трапилася смертельна трагедія
Сестра колишнього одноклубника Андрія Шевченка по "Мілану", а нині головного тренера "Наполі" Дженнаро Гаттузо померла у віці 37 років.
"Ауреліо де Лаурентіс (президент "Наполі" – Ред.) разом зі своєю дружиною Жаклін і синами, менеджерами, технічним персоналом, футболістами приносять щирі співчуття Дженнаро Гаттузо після смерті його сестри Франчески", – написано на офіційній сторінці "Наполі" в Twitter.
Причина її смерті не уточнюється. Відомо, що вона потрапила в лікарню на початку лютого і весь цей час перебувала в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні, 2 червня, її стан різко погіршився. Її життя врятувати не вдалося.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу померла мати наставника "Манчестер Сіті" Пепа Гвардіоли.