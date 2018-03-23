У родині легендарного голкіпера сталася смертельна трагедія з 5-річним сином

У колишнього голкіпера "Валенсії" і збірної Іспанії 48-річний Сантьяго Канісареса помер 5-річний син. Про смерть хлопчика, який більше року боровся з раком, у себе в Twitter повідомив сам 48-річний воротар.

"Мій Санті помер. Спасибі всім тим, хто підтримав нас у цю важку хвилину. Він пішов умиротвореним і виконав свою місію за ці п'ять років, які нас супроводжував", - написав легендарний спортсмен.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado. #santicampeon - SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 березня 2018 р

Сантьяго Канісарес

Сантьяго Канісарес

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що в родині знаменитого норвезького біатлоніста сталася смертельна трагедія .