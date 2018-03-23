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У родині легендарного голкіпера сталася смертельна трагедія з 5-річним сином

3.8тЧитати новину російською

У колишнього голкіпера "Валенсії" і збірної Іспанії 48-річний Сантьяго Канісареса помер 5-річний син. Про смерть хлопчика, який більше року боровся з раком, у себе в Twitter повідомив сам 48-річний воротар.

"Мій Санті помер. Спасибі всім тим, хто підтримав нас у цю важку хвилину. Він пішов умиротвореним і виконав свою місію за ці п'ять років, які нас супроводжував", - написав легендарний спортсмен.

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Сантьяго Канісарес

Сантьяго Канісарес

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що в родині знаменитого норвезького біатлоніста сталася смертельна трагедія .

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