У рекордному фіналі визначився переможець Ліги Європи

Лондонський "Челсі", обігравши земляків із "Арсеналу" в фіналі Ліги Європи (4:1), став переможцем цього турніру в сезоні 2018/2019.

Вирішальний матч пройшов у столиці Азербайджану на Олімпійському стадіоні, встановивши в Баку рекорд відвідуваності турніру – 70 000 глядачів. Крім того, англійські клуби повторили досягнення єврокубкових фіналів, випустивши в старті гравців 15 національностей.

Челсі - Арсенал

Обидві команди довгий час у першому таймі демонстрували рівну гру без особливо гострих моментів. Відчувалося, що футболісти бояться зробити помилку, яка може стати фатальною.

До 30-ї хвилини складалося враження, що гравці продовжують вкочуватися в матч. Атаки йшли неспішним темпом без особливої загрози обом воротам.

Челсі - Арсенал

Челсі - Арсенал

"Арсеналу" до середини першої 45-хвилинки вдалося створити кілька небезпечних напівмоментів, але коли почало здаватися, що "каноніри" захопили ініціативу, "Челсі" відповів дуже небезпечними випадами. Спершу Палмер потривожив Чеха, а потім голкіпер збірної Чехії здійснив перше справжнє спасіння.

Челсі - Арсенал

Челсі - Арсенал

Жиру з меж штрафного пробив низом точно в кут, але кіпер "Арсеналу" встиг зреагувати на удар.

Друга половина зустрічі почалася феєрично. Вже на 48-й хвилині Емерсон подав у штрафну, і Жиру головою в падінні красиво відправив м'яч у правий нижній від Чеха кут.

Цей гол розбудив "сплячих" у командах. Гра одразу прискорилася, стала різкішою. "Арсенал" пішов відіграватися і пропустив фатальну контратаку.

На 60-й хвилині Азар отримав м'яч на лівому куті штрафного, трохи пройшов вперед і зробив вивірену передачу на Педро, який у дотик лівою ногою зробив рахунок 2:0.

Челсі - Арсенал

Челсі - Арсенал

Після цього пішов відкритий футбол. На 65-й хвилині Азар із пенальті забив третій гол, але це "Арсенал" не зупинило. Емері спробував реанімувати гру своїх підопічних, випустив Івобі і нігерієць через три хвилини відзначився точним ударом з льоту.

Однак камбеку не було. На 72-й хвилині "сині" успішно відібрали м'яч у середині поля. Азар із Жиру кинулися в стрімку контратаку. Француз із меж штрафного повернув м'яч Азару й останній впевнено поставив крапку 4:1.

Челсі - Арсенал

Челсі - Арсенал

Челсі - Арсенал

Челсі - Арсенал

Челсі - Арсенал

Нагадаємо, що 1 червня англійські "Ліверпуль" і "Тоттенхем" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/2019. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль.

Букмекери вже опублікували котирування на переможця турніру, а також стало відомо, який телеканал в Україні покаже цей фінал.

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