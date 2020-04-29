Авторитетне видання FourFourTwo представило рейтинг кращих тренерів в історії футболу.
Валерій Лобановський
ФК Динамо
Перше місце зайняв британець сер Алекс Фергюсон, який з 1986 по 2013 роки був головним тренером англійського клубу "Манчестер Юнайтед". Є найтитулованішим тренером в історії британського футболу.
Друге місце у Рінуса Міхелса, відомого по тренерській роботі з клубами "Аякс", "Барселона" і збірної Нідерландів. Винахідник тотального футболу.
Легендарний український тренер Валерій Лобановський замкнув десятку кращих. Повністю топ-10 виглядає наступним чином:
- Алекс Фергюсон;
- Рінус Міхелс;
- Йохан Кройфф;
- Білл Шенклі;
- Хосеп Гвардіола;
- Арріго Саккі;
- Метт Басбі;
- Еленіо Еррера;
- Ернст Хаппель;
- Валерій Лобановський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року Валерій Лобановський зайняв третє місце в рейтингу топ-12 кращих тренерів, яким так і не вдалося виграти Лігу чемпіонів.
Крім того, Валерій Васильович розташувався на шостому рядку в топ-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу за версією авторитетного журналу France Football.
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