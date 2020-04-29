Авторитетне видання FourFourTwo представило рейтинг кращих тренерів в історії футболу.

Валерій Лобановський ФК Динамо

Перше місце зайняв британець сер Алекс Фергюсон, який з 1986 по 2013 роки був головним тренером англійського клубу "Манчестер Юнайтед". Є найтитулованішим тренером в історії британського футболу.

Друге місце у Рінуса Міхелса, відомого по тренерській роботі з клубами "Аякс", "Барселона" і збірної Нідерландів. Винахідник тотального футболу.

Легендарний український тренер Валерій Лобановський замкнув десятку кращих. Повністю топ-10 виглядає наступним чином:

Алекс Фергюсон; Рінус Міхелс; Йохан Кройфф; Білл Шенклі; Хосеп Гвардіола; Арріго Саккі; Метт Басбі; Еленіо Еррера; Ернст Хаппель; Валерій Лобановський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року Валерій Лобановський зайняв третє місце в рейтингу топ-12 кращих тренерів, яким так і не вдалося виграти Лігу чемпіонів.

Крім того, Валерій Васильович розташувався на шостому рядку в топ-10 рейтингу найкращих клубних тренерів в історії футболу за версією авторитетного журналу France Football.

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