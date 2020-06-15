У Райо Вальєкано ненавидять Україну, – Маркевич про скандали із Зозулею в Іспанії

Знаменитий український футбольний тренер Мирон Маркевич назвав проплаченими акції фанатів "Райо Вальєкано" щодо нападника Романа Зозулі.

За словами екснаставника "Дніпра" і збірної України в передмісті Мадрида, де базуються "бджоли", просто ненавидять нашу країну. Фанати "Райо" влаштували справжнє цькування Романа через його підтримку ЗСУ, і називають його нацистом.

"Найімовірніше, проплачена акція. Якось ми ветеранами збірної України їздили до Іспанії, були в його районі Райо Вальєкано. Ми там відчули їх "ставлення" до українців. Це кубло, вони ненавидять Україну і все, що пов'язано з нашою країною. Мені було все зрозуміло, я переконався в їх ставленні до України. Я не кажу, що там усі такі, але якась купка займається провокаціями. Ми там у них виграли з рахунком 6:1", – цитує Маркевича meta-ratings.com .ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня під час матчу з "Альбасете" фанати "Райо Вальєкано" вивісили образливий банер на адресу Романа Зозулі.