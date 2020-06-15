МоваЯзык

Топ-теми:

У Райо Вальєкано ненавидять Україну, – Маркевич про скандали із Зозулею в Іспанії

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
3,4 т.
Мирон Маркевич підтримав Романа Зозулю

Мирон Маркевич підтримав Романа Зозулю

Знаменитий український футбольний тренер Мирон Маркевич назвав проплаченими акції фанатів "Райо Вальєкано" щодо нападника Романа Зозулі.

За словами екснаставника "Дніпра" і збірної України в передмісті Мадрида, де базуються "бджоли", просто ненавидять нашу країну. Фанати "Райо" влаштували справжнє цькування Романа через його підтримку ЗСУ, і називають його нацистом.

"Найімовірніше, проплачена акція. Якось ми ветеранами збірної України їздили до Іспанії, були в його районі Райо Вальєкано. Ми там відчули їх "ставлення" до українців. Це кубло, вони ненавидять Україну і все, що пов'язано з нашою країною. Мені було все зрозуміло, я переконався в їх ставленні до України. Я не кажу, що там усі такі, але якась купка займається провокаціями. Ми там у них виграли з рахунком 6:1", – цитує Маркевича meta-ratings.com .ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня під час матчу з "Альбасете" фанати "Райо Вальєкано" вивісили образливий банер на адресу Романа Зозулі.

Райо ВальєканоАльбасетеМирон МаркевичРоман Зозуля
Поділитися в Facebook
  1. /Спорт
  2. /Футбол