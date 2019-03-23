У Португалії зганьбилися зі збірною України: фотофакт

Португальське видання Record дало прогноз на матч збірної України проти Португалії в кваліфікації чемпіонату Європи-2020. При цьому до складу газета включила навіть гравців "жовто-синіх", яких не було в заявці.
Так, в списку резервістів опинився травмований гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, а також Іван Петряк і Сергій Кравець. Про це написав на своїй сторінці в Facebook відомий український журналіст Микола Васильков.
Андрій Ярмоленко
ФФУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Збірна України сенсаційно зіграла внічию на виїзді проти чинних чемпіонів Європи – Португалії в першому матчі відбору на Євро-2020.
Після поєдинку наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко похвалив своїх гравців, при цьому назвавши проблемні моменти, над якими їм ще треба буде попрацювати.
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Півзахисник "жовто-синіх" Тарас Степаненко підтримав свого партнера по команді Жуніора Мораеса, який не реалізував небезпечний момент в матчі проти Португалії.
Футболіст збірної України Марлос зізнався, що наставник "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека допоміг їм зіграти внічию з суперником в кваліфікації Євро-2020.
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