У Португалії зганьбилися зі збірною України: фотофакт

Португальське видання Record дало прогноз на матч збірної України проти Португалії в кваліфікації чемпіонату Європи-2020. При цьому до складу газета включила навіть гравців "жовто-синіх", яких не було в заявці.

Так, в списку резервістів опинився травмований гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, а також Іван Петряк і Сергій Кравець. Про це написав на своїй сторінці в Facebook відомий український журналіст Микола Васильков.

Андрій Ярмоленко ФФУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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