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У Португалії зганьбилися зі збірною України: фотофакт

4.9тЧитати матеріал російською

Португальське видання Record дало прогноз на матч збірної України проти Португалії в кваліфікації чемпіонату Європи-2020. При цьому до складу газета включила навіть гравців "жовто-синіх", яких не було в заявці.

Так, в списку резервістів опинився травмований гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко, а також Іван Петряк і Сергій Кравець. Про це написав на своїй сторінці в Facebook відомий український журналіст Микола Васильков.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

ФФУ

Новини
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У Португалії зганьбилися зі збірною України: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Spangler Monica
Spangler Monica
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 д0 4 гoдин на дoбу, а зарoбітoк мoже бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3.­C­o­m
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Spangler Monica
Spangler Monica
Google заплатив за кожну роботу в Інтернеті від 23000 до 33000 доларів на місяць... Моя молодша сестра була без роботи на місяцях, а попередній місяць її чек склав $ 28495, працюючи вдома від 3 до 4 годин на д0бу, а зарoбітoк мoже бути більше з часoм ....... Отримати більше тут ..... >>>>>>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3.­C­o­m
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