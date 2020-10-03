У Португалії футболіст забив фантастичний гол з центру поля. Відео

Атакуючий півзахисник французького клубу "Лілль" Ейнджел Гомес, який виступає на правах оренди за футбольний клуб "Боавішта", відзначився неймовірним ударом в матчі 3-го туру чемпіонату Португалії.

20-річний англієць на 9-й хвилині зустрічі проти "Морейренсе" побачив, що голкіпер далеко вийшов з воріт, перехопив м'яч і потужним ударом відправив його під поперечину, відкривши рахунок. Не дивлячись на такий шедевр, гості не зуміли зберегти свою перевагу. Поєдинок завершився внічию 1:1.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанський футболіст "Динамо" Бухарест Борха Вальє відзначився неймовірним ударом в домашньому матчі 3-го туру Вищої ліги Румунії проти "Ботошанi".