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У плюсі: "Шахтар" увійшов до топ-10 унікального рейтингу

1.3т Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" потрапив у топ-10 клубів Європи з найбільш збалансованою відомістю доходів і витрат за останні 5 років за версією популярного порталу Transfermarkt.

"Гірники" розташувалися на 8-му рядку в рейтингу з позитивним балансом 117,3 мільйона євро. Починаючи з 2014 року, "Шахтар" витратив на придбання гравців 55,6 млн євро і заробив на продажу своїх футболістів 172,9 млн євро.

Очолює рейтинг португальська "Бенфіка" з балансом 527,5 млн євро. Також до трійки лідерів увійшли "Монако" (359,4 млн євро) і "Порту" (235,9 млн євро).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" безкоштовно віддав в оренду свого гравця Веллінгтона Нема в бразильський клуб і буде платити йому зарплату.

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Місце
Україна Донецьк
Тег
ФК Шахтар
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Merlo Susan
Merlo Susan
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