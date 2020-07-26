У Підмосков'ї чиновник зіпсував футбольне поле вертольотом. Фотофакт

Максим Іншаков Футбол 18:42, 26.07.2020 Оновлено: 18:49, 26.07.2020

Чиновник з обласної адміністрації, прилетівши в підмосковне місто Фрязіно на вертольоті для інспекції ходу будівництва на території "АТ" НВП "Істок" імені Шокіна" використовував в якості посадкового майданчика футбольний газон.

Через це в покритті стадіону футбольного клубу "Олімп" утворилися серйозні діри, повідомляє Telegram-канал Mash.

"Там тепер ями, і спортсмени не можуть тренуватися. У адміністрації Фрязина кажуть, що проблема вирішена", – йдеться в повідомленні.

вертоліт у Фрязіно
Катерина Кобзєва
наслідки посадки вертольота
Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олімпійський чемпіон з вільної боротьби 1964 року народження, чотириразовий чемпіон світу з вільної боротьби, чемпіон і призер чемпіонатів СРСР, заслужений майстер спорту СРСР Олександр Іваницький знайдений мертвим в Підмосков'ї.

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