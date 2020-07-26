У Підмосков'ї чиновник зіпсував футбольне поле вертольотом. Фотофакт
Вертоліт у Фрязіно. Катерина Кобзєва
Чиновник з обласної адміністрації, прилетівши в підмосковне місто Фрязіно на вертольоті для інспекції ходу будівництва на території "АТ" НВП "Істок" імені Шокіна" використовував в якості посадкового майданчика футбольний газон.
Через це в покритті стадіону футбольного клубу "Олімп" утворилися серйозні діри, повідомляє Telegram-канал Mash.
"Там тепер ями, і спортсмени не можуть тренуватися. У адміністрації Фрязина кажуть, що проблема вирішена", – йдеться в повідомленні.
вертоліт у Фрязіно Катерина Кобзєва
наслідки посадки вертольота Mash
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олімпійський чемпіон з вільної боротьби 1964 року народження, чотириразовий чемпіон світу з вільної боротьби, чемпіон і призер чемпіонатів СРСР, заслужений майстер спорту СРСР Олександр Іваницький знайдений мертвим в Підмосков'ї.