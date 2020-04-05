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5 квітня • оновлено в 11:32
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У Пауло Дібали, який одужав, знову виявили коронавірус

1.8т
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Оріана Сабатіні, дівчина форварда "Ювентуса" Пауло Дібали, розповіла, що спортсмен знову здав позитивний тест на коронавірус.

Пауло Дiбала і Оріана Сабатіні

Пауло Дiбала і Оріана Сабатіні

"21 березня ми здали тест з моїм хлопцем, він виявився позитивним. Три дні тому вони зробили ще один, який дав негативний результат, але був ще і третій, який виявився позитивним. У мене все ще є коронавірус. Я не знаю, як це працює, а також чому він показав одне, а потім інше ", – розповіла Сабатіні у себе в сторіз.

Раніше Дiбала повідомив, що він і його дівчина Оріана заразилися COVID-19. Футболіст відзначив, що пара знаходиться в ідеальних умовах.

Дiбала є найдорожчим футболістом чемпіонату Італії за версією Transfermarkt. Його ринкова ціна становить 90 мільйонів євро. У поточному сезоні нападник взяв участь в 34 матчах, забивши 13 м'ячів.

Раніше COVID-19 виявили у одноклубників Дібали - Даніеле Руганi і Блеза Матюїді. Після цього члени "Ювентуса" були поміщені на карантин. При цьому нападник туринців Гонсало Ігуаїн, а потім дружина форварда Кріштіану Роналду порушили умови самоізоляції, за що були піддані критиці.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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