"У паралельній реальності": російського тренера зацькували після фіаско в ЛЧ

Головний тренер російського "Краснодара" Сергій Матвєєв підвів підсумки першого матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів з "Олімпіакосом", в якому його команда розгромно програла - 0:4.

За його словами, незважаючи на нищівне фіаско, гра в матчі була "рівною".

Сергій Матвєєв ФК "Краснодар"

"Атмосфера в роздягальні зараз не райдужна. Гра була рівною, але "Олімпіакос" реалізував свої моменти. Через травму Кабелли стало складно комбінувати на чужій половині поля. Коли нам забили другий, то можна було сісти в оборону, але ми зіграли авантюрно. "Олімпіакос" я вітаю з перемогою. Тепер всі сили кинемо на чемпіонат", - зазначив Матвєєв, повідомляє "Чемпіонат".

Користувачі в коментарях з сарказмом відреагували на слова коуча "Краснодара".

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"Матвєєв напевно якийсь інший матч дивився", "У паралельній реальності", "Ну це він був скромним - гра проходила з повною перевагою "Краснодара", "Атмосфера в роздягальні зараз не райдужна - це що ж виходить, у всіх інших випадках вона там райдужна? .."- уїдливо коментують вболівальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Греції фанати побили російського журналіста перед матчем Ліги чемпіонів.

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