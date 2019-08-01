У новий клуб: "Реал" ухвалив несподіване рішення щодо Луніна

У кар'єрі українського голкіпера Андрія Луніна може виникнути несподіваний поворот. "Реал" запропонував новачкові Ла Ліги – клубу "Мальорка" – взяти українського воротаря в оренду.
Як повідомляє Fichajes, "Мальорка" поки роздумує над пропозицією "Вершкових".
Андрій Лунін
Відзначимо, що "Мальорка" підвищилася в класі за підсумками минулого сезону і дійсно шукає посилення під елітний іспанський дивізіон. Наразі клуб має досвідченого голкіпера Мануеля Рейну, який у минулому сезоні став одним із найкращих гравців команди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер "Реала" Зінедін Зідан назвав українця Луніна голкіпером майбутнього.
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