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У новий клуб: "Реал" ухвалив несподіване рішення щодо Луніна

2.6т Читати матеріал російською

У кар'єрі українського голкіпера Андрія Луніна може виникнути несподіваний поворот. "Реал" запропонував новачкові Ла Ліги – клубу "Мальорка" – взяти українського воротаря в оренду.

Як повідомляє Fichajes, "Мальорка" поки роздумує над пропозицією "Вершкових".

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Новини
Лунін пропустив фантастичний гол у першому ж матчі за "Реал"

Відзначимо, що "Мальорка" підвищилася в класі за підсумками минулого сезону і дійсно шукає посилення під елітний іспанський дивізіон. Наразі клуб має досвідченого голкіпера Мануеля Рейну, який у минулому сезоні став одним із найкращих гравців команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний тренер "Реала" Зінедін Зідан назвав українця Луніна голкіпером майбутнього.

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Тема
Трансфери
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія Мадрид
Тег
Реал Мадрид
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