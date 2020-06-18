У Норвегії футболіст забив неймовірний гол з 40 метрів, намагаючись відібрати м'яч

У першому турі вищого дивізіону чемпіонату Норвегії між "Олесунном" і "Мольде" був забитий неймовірний гол випадковим ударом з 40 метрів.

Футболіст господарів намагався перехопити неточний пас суперника і з усієї сили пробив по м'ячу. Ігровий снаряд піднявся високо в повітря і залетів за комірець голкіперу, який вийшов занадто далеко з воріт.

Цей гол дозволив "Олесунну" зрівняти рахунок і став єдиним для команди в матчі. Футболісти "Мольде" зуміли оговтатися після пропущеного м'яча і здобули впевнену виїзну перемогу з рахунком 4:1.

Відзначимо, що гості виграли чемпіонат Норвегії в минулому сезоні, а "Олесунн" посів перше місце у другому за силою дивізіоні, підвищившись у класі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австрії забили гол-шедевр гарматним ударом через себе.