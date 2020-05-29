Нападник берлінського "Уніона" Себастьян Польтер був відсторонений від усіх матчів команди у нинішньому сезоні через відмову від зниження зарплати в умовах пандемії коронавірусу.

Як повідомляє видання Goal, президент клубу Дірк Цинглер заявив, що Польтер став єдиним з футболістів, представників тренерського штабу і персоналу, хто не захотів піти назустріч "Уніону", порушивши "фундаментальні принципи" команди.

Себастьян Польтер

Відзначимо, що контракт нападника з берлінцями діє до кінця сезону 2019/20. У нинішньому чемпіонаті він лише двічі виходив у стартовому складі та 11 разів з'являвся на полі з лави запасних, зумівши відзначитися двома голами.

До завершення німецької Бундесліги залишилося шість турів. "Уніон" займає 13-е місце в таблиці з 31 очком після 28 матчів.

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