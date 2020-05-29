Нападник берлінського "Уніона" Себастьян Польтер був відсторонений від усіх матчів команди у нинішньому сезоні через відмову від зниження зарплати в умовах пандемії коронавірусу.
Як повідомляє видання Goal, президент клубу Дірк Цинглер заявив, що Польтер став єдиним з футболістів, представників тренерського штабу і персоналу, хто не захотів піти назустріч "Уніону", порушивши "фундаментальні принципи" команди.
Себастьян Польтер
Відзначимо, що контракт нападника з берлінцями діє до кінця сезону 2019/20. У нинішньому чемпіонаті він лише двічі виходив у стартовому складі та 11 разів з'являвся на полі з лави запасних, зумівши відзначитися двома голами.
До завершення німецької Бундесліги залишилося шість турів. "Уніон" займає 13-е місце в таблиці з 31 очком після 28 матчів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, арбітр травмував зірку дортмундської "Боруссії" Ерлінга Голанда.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Німеччини" на сайті "OBOZREVATEL".