У Німеччині помер 16-річний футболіст збірної Хорватії

16-річний футболіст юнацької збірної Хорватії Лука Лучич потрапив під потяг у Німеччині та помер від отриманих ушкоджень у лікарні.

Як повідомляє видання RadioSarajevo, він хотів перейти залізничну колію у спеціально відведеному для цього місці, але не помітив потяг, який рухався в його напрямку. 56-річний машиніст намагався екстрено загальмувати і подавав Лучичу попереджувальні сигнали, однак це не допомогло уникнути зіткнення.

Футболіст отримав серйозні травми і був екстрено доставлений в найближчу лікарню на вертольоті, але врятувати його життя не вдалося.

Лучич грав за німецький клуб "Штутгартер Кікерс". Також на його рахунку три матчі за юнацьку збірну Хорватії.

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