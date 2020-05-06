У Німеччині назвали дату відновлення футбольного сезону

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що відновлення футбольного сезону в першій і другій німецькій бундеслізі є правильним кроком для пом'якшення економічного удару по командам.

Як повідомляє видання DailyMail, німецькі ЗМІ назвали 21 травня в якості очікуваної дати початку матчів, які будуть зіграні при порожніх трибунах. Кожен клуб буде змушений піти на двотижневий карантин перед поновленням сезону.

"Баварія" проти "Боруссії" Д Football.ua

Нагадаємо, що спочатку чемпіонат Німеччини мав продовжитися 9 травня, однак пізніше було прийнято рішення перенести старт поєдинків на 15 травня. Тепер очікується, що уболівальникам доведеться почекати ще один тиждень.

На момент призупинки в першій Бундеслізі було зіграно 25 турів. Лідером чемпіонату є "Баварія", яка на чотири очки випереджає дортмундську "Боруссію".

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби Серії А провели нараду, на якій визначилися з крайньою датою відновлення сезону 2019/20.