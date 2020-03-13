У Німеччині можуть ввести незвичайний формат футбольного чемпіонату через коронавірус

16 березня Німецький футбольний союз (DFB) прийме рішення про формат подальшого проведення чемпіонату. Стали відомі можливі варіанти розвитку ситуації, яка склалася через коронавірус.

Як повідомляє видання Express.de, існує два варіанти – остаточна зупинка Бундесліги без визначення переможця і команд, які вилетять, або проведення матчів без уболівальників на трибунах. У першому випадку склад вищої ліги поповнять чотири клуби з другого за силою дивізіону, і кількість учасників чемпіонату збільшиться до 22 команд. Тоді за підсумками сезону 2020/21 з Бунделіги напряму вилетить чотири команди, а п'ята зіграє перехідні матчі з п'ятим місцем другої ліги.

Німецька Бундесліга Broadcast

Відзначимо, що 26-й тур, який запланований на 13-15 березня і пройде без глядачів, може стати останнім в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанська Ла Ліга прийняла рішення про припинення матчів на два тижні через активне поширення коронавірусу.

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