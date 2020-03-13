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13 березня • оновлено в 10:19
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У Німеччині можуть ввести незвичайний формат футбольного чемпіонату через коронавірус

1.3т
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16 березня Німецький футбольний союз (DFB) прийме рішення про формат подальшого проведення чемпіонату. Стали відомі можливі варіанти розвитку ситуації, яка склалася через коронавірус.

Як повідомляє видання Express.de, існує два варіанти – остаточна зупинка Бундесліги без визначення переможця і команд, які вилетять, або проведення матчів без уболівальників на трибунах. У першому випадку склад вищої ліги поповнять чотири клуби з другого за силою дивізіону, і кількість учасників чемпіонату збільшиться до 22 команд. Тоді за підсумками сезону 2020/21 з Бунделіги напряму вилетить чотири команди, а п'ята зіграє перехідні матчі з п'ятим місцем другої ліги.

Німецька Бундесліга

Німецька Бундесліга

Broadcast

Відзначимо, що 26-й тур, який запланований на 13-15 березня і пройде без глядачів, може стати останнім в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанська Ла Ліга прийняла рішення про припинення матчів на два тижні через активне поширення коронавірусу.

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Теми
Чемпіонат Німеччини Коронавірус
Місце
Німеччина
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