У Німеччині голкіпер забив "автогол століття". Відео

Максим Іншаков Футбол 12:10, 22.11.2020 Оновлено: 12:17, 22.11.2020

Фінський арбітр німецького клубу "Баєр 04" Лукаш Градецькі став автором курйозного голу в матчі 8-го туру Бундесліги проти "Армінії".

На 47-й хвилині, отримавши пас від захисника, 30-річний голкіпер збірної Фінляндії невдало спробував вибити м'яч у поле. Шкіряна сфера зрізалася з ноги і по-зрадницьки закотилася у ворота (на відео з 1:06).

Незважаючи на помилку Градецькі, леверкузенський клуб виграв 2:1.

У мережі цей момент назвали "автоголом століття".

"Автогол століття"
Twitter AJ Kutlu

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст японського клубу "Йокогава" з Мусасіно Іто Макіта зміг забити автогол спиною, перебуваючи до того ж на пристойній відстані від воріт.

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