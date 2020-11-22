У Німеччині голкіпер забив 'автогол століття'. Відео

Фінський арбітр німецького клубу "Баєр 04" Лукаш Градецькі став автором курйозного голу в матчі 8-го туру Бундесліги проти "Армінії".

На 47-й хвилині, отримавши пас від захисника, 30-річний голкіпер збірної Фінляндії невдало спробував вибити м'яч у поле. Шкіряна сфера зрізалася з ноги і по-зрадницьки закотилася у ворота (на відео з 1:06).

Незважаючи на помилку Градецькі, леверкузенський клуб виграв 2:1.

У мережі цей момент назвали "автоголом століття".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст японського клубу "Йокогава" з Мусасіно Іто Макіта зміг забити автогол спиною, перебуваючи до того ж на пристойній відстані від воріт.