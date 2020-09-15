У Німеччині футболіст піднявся на трибуну і напав на вболівальника

Захисник "Гамбурга" Тоні Ляйстнер напав на вболівальника після виїзного поєдинку 1/32 фіналу Кубка Німеччини проти дрезденського "Динамо".

Футболіст давав післяматчеве інтерв'ю, але різко перервав його, щоб з'ясувати стосунки з одним з фанатів. Він піднявся на сектор, цілеспрямовано підійшов до свого кривдника і схопив його за футболку. На допомогу вболівальнику "Динамо" прийшли інші фанати. Вони відштовхнули Ляйстнера і змусили його покинути трибуни.

"Гамбург" зазнав розгромної поразки від дрезденського клубу з рахунком 1: 4, незважаючи на те, що їхній суперник виступає у третьому за силою німецькому дивізіоні, а гості представляють другу Бундеслігу.

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